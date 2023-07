Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verliert am Donnerstagmittag

So bewegt sich Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 44,65 EUR.

Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 44,65 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 44,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,00 EUR. Bisher wurden heute 1.028 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2022 auf bis zu 52,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 17,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Abschläge von 14,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,37 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 27.07.2023 gerechnet. Am 25.07.2024 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 2,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

