Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 45,00 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 45,00 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,00 EUR nach. Bei 45,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 137 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,44 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Mit Abgaben von 15,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk -1,44 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 724,60 EUR umgesetzt, gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 27.07.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,56 EUR je Drägerwerk-Aktie.

