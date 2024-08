Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Einbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 45,55 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 45,55 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,55 EUR ein. Bei 45,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 23,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,67 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 771,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 04.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,96 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein