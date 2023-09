Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk macht am Mittwochmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 45,25 EUR.

Die Aktie legte um 10:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 45,25 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,25 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 207 Drägerwerk-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,40 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 13,59 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 15,58 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,03 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Drägerwerk dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Schwacher Handel: SDAX beginnt die Sitzung im Minus

MSCI Small Cap Index: Instone, OHB und Drägerwerk müssen Index verlassen

Drägerwerk-Aktie höher: Drägerwerk ruft Beatmungsgerät wegen möglicher Verunreinigung zurück