Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochvormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 45,05 EUR.

Die Aktie verlor um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 45,05 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 44,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 169 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 52,03 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 724,60 EUR im Vergleich zu 649,49 EUR im Vorjahresquartal.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Drägerwerk die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 2,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

