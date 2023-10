Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 49,05 EUR.

Um 15:43 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 49,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 49,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,20 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 16.929 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 51,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 38,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,41 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,03 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Umsatzseitig standen 649,49 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,29 EUR je Aktie belaufen.

