Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 55,90 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 55,90 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,90 EUR an. Mit einem Wert von 55,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 259 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,54 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,55 EUR ab. Abschläge von 31,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Drägerwerk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 3,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

