Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag verlustreich

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 46,15 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 46,15 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 45,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.034 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 16,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,190 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,700 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

