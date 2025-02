Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gibt am Vormittag nach

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 54,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 1,3 Prozent auf 54,90 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 54,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.468 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,00 EUR. 5,65 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 23,13 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 1,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 788,50 Mio. EUR gelegen.

Am 03.04.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,02 EUR je Aktie belaufen.

