Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 48,45 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 48,45 EUR zu. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,90 EUR. Bei 49,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.021 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Am 22.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 22,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2022 mit 0,190 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR im Vergleich zu 649,49 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 4,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

