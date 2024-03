Drägerwerk im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

21.03.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 48,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 15:43 Uhr 1,6 Prozent. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.978 Drägerwerk-Aktien umgesetzt. Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 0,190 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,33 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,66 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie Fehlende Impulse in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels kaum bewegt Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge Zuversicht in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus

