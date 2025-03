Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Vormittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 59,20 EUR ab.

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 59,20 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,20 EUR nach. Bei 59,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 247 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 1,00 Prozent niedriger. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 1,80 EUR aus. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 774,57 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2024 wird am 02.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 23.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,02 EUR je Aktie belaufen.

