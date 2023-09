Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag ohne große Veränderung

Drägerwerk im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Mit einem Wert von 44,95 EUR bewegte sich die Drägerwerk-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Drägerwerk-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 44,95 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,05 EUR an. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 44,75 EUR. Mit einem Wert von 44,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 206 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 51,40 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 38,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 52,03 EUR.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,44 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 724,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,76 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

