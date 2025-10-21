Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 76,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 76,30 EUR. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,30 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.104 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 77,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 1,42 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 80,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,89 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,03 EUR je Aktie aus.

