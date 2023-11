Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag im Minusbereich

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 55,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 55,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 54,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 17.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,33 EUR an.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 3,82 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

