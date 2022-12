Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 39,65 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,80 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.063 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,85 EUR an. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 29,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 38,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 3,80 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,43 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Drägerwerk am 09.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Drägerwerk 2022 einen Verlust in Höhe von -3,607 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

