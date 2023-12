Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 49,45 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 49,45 EUR nach. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,45 EUR nach. Bei 49,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26 Stück gehandelt.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,65 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,85 EUR. Dieser Wert wurde am 21.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,44 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent auf 724,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Drägerwerk die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,00 EUR je Aktie.

