Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 52,30 EUR.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 1,0 Prozent auf 52,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 52,90 EUR. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 51,90 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 690 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 56,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,27 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie dreht ins Plus: Drägerwerk plant deutliche Dividendenerhöhung

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt nachmittags im Minus

SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX