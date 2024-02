Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk stabilisiert sich am Donnerstagmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Drägerwerk-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 45,55 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Drägerwerk-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 11:42 Uhr bei 45,55 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 47,00 EUR zu. Bei 45,55 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 46,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 667 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,40 EUR) erklomm das Papier am 20.11.2023. 23,82 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,700 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 0,190 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,33 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2023 aus.

