Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 49,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 49,10 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,15 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,00 EUR. Zuletzt wechselten 126 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,46 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 39,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 18,84 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,723 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. Umsatzseitig wurden 724,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Drägerwerk am 25.04.2024 präsentieren. Am 24.04.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2024 4,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

