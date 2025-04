Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 57,70 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr um 3,8 Prozent auf 57,70 EUR ab. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 57,20 EUR. Mit einem Wert von 59,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.382 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 01.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR. Gewinne von 20,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 36,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,88 EUR je Drägerwerk-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 31.03.2025 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,08 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

