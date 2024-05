Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Drägerwerk-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 50,20 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 2,5 Prozent auf 50,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.796 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 11,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,00 EUR an.

Am 25.04.2024 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,91 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,94 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

