Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 52,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 52,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 52,20 EUR. Bei 51,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.680 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,55 EUR. Abschläge von 26,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 53,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. Umsatzseitig standen 649,49 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Drägerwerk 649,49 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,82 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

