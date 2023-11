Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag nahezu unbewegt

Drägerwerk im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Drägerwerk-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 51,40 EUR.

Mit einem Kurs von 51,40 EUR zeigte sich die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,40 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 32 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,34 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2022 Kursverluste bis auf 38,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 25,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 53,33 EUR an.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent auf 724,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 3,82 EUR im Jahr 2023 aus.

