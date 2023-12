Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk springt am Mittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 52,10 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 11:38 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,3 Prozent auf 52,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 52,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.075 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,00 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester

Drägerwerk-Aktie fester: Jahresziele nochmal angehoben