Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,8 Prozent auf 51,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 15:46 Uhr 4,8 Prozent. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 52,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 6.649 Stück.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 8,29 Prozent wieder erreichen. Am 11.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 53,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 724,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 4,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

