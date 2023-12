Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 51,00 EUR zu.

Um 09:03 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 51,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,00 EUR. Bisher wurden heute 1.114 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 9,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2023 Kursverluste bis auf 39,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 29,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,33 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

