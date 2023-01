Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag gesucht

Um 09:22 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 43,10 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 43,10 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 43,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.096 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 22,34 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 38,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2022). Mit einem Kursverlust von 12,83 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,65 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 07.03.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -4,387 EUR je Drägerwerk-Aktie.

