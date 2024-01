Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 51,70 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 51,70 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,40 EUR. Bei 52,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 832 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 8,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 EUR. Dieser Wert wurde am 22.03.2023 erreicht. Abschläge von 23,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

