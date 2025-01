Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 56,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:38 Uhr 0,9 Prozent auf 56,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 55,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.992 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 56,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 24,64 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,67 EUR.

Drägerwerk gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 788,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 03.04.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,91 EUR je Drägerwerk-Aktie.

