Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 59,30 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 59,30 EUR. Bei 60,00 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.789 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 69,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.04.2025). Gewinne von 17,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,88 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 76,00 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 31.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,08 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,05 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

