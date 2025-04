Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 59,40 EUR zu.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 59,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,00 EUR an. Bei 59,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.642 Drägerwerk-Aktien.

Am 01.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 28,96 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,03 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,88 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,00 EUR.

Am 31.03.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 1,08 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 6,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

