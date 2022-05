Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 23.05.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 48,10 EUR. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 47,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,35 EUR. Bisher wurden heute 8.565 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2021 bei 82,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 41,84 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,45 EUR. Dieser Wert wurde am 28.04.2022 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 5,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 69,05 EUR.

Am 28.04.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,58 EUR je Drägerwerk-Aktie.

