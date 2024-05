Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 49,95 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,5 Prozent auf 49,95 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,95 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 205 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (41,75 EUR). Abschläge von 16,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,35 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 58,00 EUR.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,91 EUR je Aktie gewesen. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 735,82 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 761,13 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,94 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX schlussendlich steigen

Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt am Nachmittag nach

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer