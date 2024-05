Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk kommt am Donnerstagvormittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Drägerwerk-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 50,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:00 Uhr die Drägerwerk-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 50,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 50,20 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 50,20 EUR. Mit einem Wert von 50,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 41,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 16,83 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 58,00 EUR angegeben.

Drägerwerk ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 0,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,94 EUR fest.

