Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Drägerwerk

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 45,35 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:30 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,35 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 44,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.137 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Drägerwerk ein Ergebnis je Aktie von -1,44 EUR vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 724,60 EUR umgesetzt, gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,56 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

MSCI Small Cap Index: Instone, OHB und Drägerwerk müssen Index verlassen

Drägerwerk-Aktie höher: Drägerwerk ruft Beatmungsgerät wegen möglicher Verunreinigung zurück

So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein