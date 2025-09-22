Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 63,90 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 63,90 EUR ab. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 2,03 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,97 EUR fest.

