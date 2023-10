Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 49,00 EUR ab.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 49,00 EUR ab. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 10.952 Stück.

Bei einem Wert von 51,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 4,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 52,03 EUR angegeben.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 3,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

