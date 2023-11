Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Der Drägerwerk-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 52,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 0,8 Prozent auf 52,00 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,90 EUR. Bei 52,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 584 Aktien.

Bei 56,10 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 38,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 25,77 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 53,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 649,49 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,82 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich