Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 51,70 EUR.

Um 15:32 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 51,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 51,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.531 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,70 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 38,55 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 34,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Drägerwerk dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 3,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

