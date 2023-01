Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Mit einem Wert von 43,90 EUR bewegte sich die Drägerwerk-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 43,90 EUR. Bei 43,90 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 216 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.03.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,90 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 38,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 14,92 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 40,65 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 09.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2022 -4,387 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk