Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 50,90 EUR. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 51,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 151 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 39,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,33 EUR aus.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Umsatzseitig wurden 724,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 EUR je Aktie.

