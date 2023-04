Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteuert sich am Vormittag

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Philips hat sich in Q1 im Tagesgeschäft unerwartet gut geschlagen. Manchester United nach Sieg im Elfmeterschießen im FA-Cup-Finale. Yara und VNG kooperieren in Rostock. BVB übernimmt Tabellenführung - 4:0 Heimsieg gegen Frankfurt. Offenbar Feuer in Disneyland in Kalifornien ausgebrochen.