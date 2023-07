Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 46,35 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 46,35 EUR. Im Tageshoch stieg die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,85 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 1.246 Aktien.

Am 30.07.2022 markierte das Papier bei 52,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 13,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 38,20 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,37 EUR.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 25.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,56 EUR je Aktie.

