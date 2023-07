Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag höher

Kurs der Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 46,30 EUR zu.

Um 09:00 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,30 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 46,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,50 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 662 Stück gehandelt.

Am 30.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.10.2022 (37,80 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 22,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,56 EUR je Drägerwerk-Aktie.

