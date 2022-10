Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Montagmittag fester

Um 12:22 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,20 EUR nach oben. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 40,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.381 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,10 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 5,24 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 57,43 EUR angegeben.

Am 25.05.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --3,993 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

