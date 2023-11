Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 51,80 EUR abwärts.

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:42 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 51,80 EUR abwärts. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.406 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 7,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,58 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,33 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,82 EUR je Aktie.

