Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk wird am Freitagvormittag ausgebremst

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 52,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:01 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 52,00 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 52,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (38,55 EUR). Abschläge von 25,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 3,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

