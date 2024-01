Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Verlusten

So entwickelt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 49,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 49,60 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,60 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 94 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2023 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 EUR. Dieser Wert wurde am 22.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 25,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,98 EUR fest.

