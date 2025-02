Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 55,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 55,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 55,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93 Drägerwerk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,00 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2025. 5,07 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 23,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,67 EUR.

Am 29.10.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 EUR gegenüber 0,94 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 774,57 Mio. EUR – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 788,50 Mio. EUR eingefahren.

Am 03.04.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Optimismus in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus